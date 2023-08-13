'Запуская коптер, сохраняем жизнь людей': в ГПСУ показали, как работает пограничная аэроразведка. Видео

В Государственной пограничной службе Украины показали работу подразделения аэроразведки. Его бойцы разведывали вражеские позиции и корректировали работу украинской артиллерии на Бахмутском направлении.

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Они объяснили, что запуск каждой из "птичек" позволяет защитникам Украины сохранить самое ценное – жизнь своих воинов. Возглавляет группу операторов БПЛА пограничник с позывным "Коп". Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале ГПСУ. "Коп" рассказал о процессе ведения разведки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Если минометка достает, мы по ним работаем. Если есть цели, которые мы нашли, например, БМП, или танчик, или грузовая техника... Если мы ее не достаем, тогда мы выходим на артиллерию ВСУ и вместе с ними по ним работаем. Если бы не было коптеров, надо было бы посылать личный состав. Жизнь – она бесценна, сколько бы тот коптер не стоил", – подчеркнул военный.

Напомним, также украинские пограничники показали самого милого "защитника" северных рубежей Украины. Вместе с охранниками украинской границы на страже стоит кот "Сметана", поддерживающий моральный дух воинов. Он прибился к защитникам и сам "избрал" себе имя, не удержавшись перед соблазном полакомиться оставленной на столе сметанкой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– пограничники из бригады наступления "Стальная граница" нанесли потери оккупантам на Харьковском направлении. С помощью дрона-камикадзе они атаковали вражеский комплекс наблюдения "Муром-М";

– бойцы штурмовой бригады "Стальная граница" ликвидировали российских захватчиков во время построения. Военнослужащие с помощью аэроразведки зафиксировали оккупантов прямо посреди поля. Через некоторое время по месторасположению врага были нанесены удары.

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