Защитники Украины зафиксировали построение оккупантов и 'позаботились', чтобы оно стало последним. Видео

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских оккупантов на поле боя. Группу захватчиков удалось ликвидировать во время построения.

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Прицельный удар по врагу нанесли бойцы штурмовой бригады "Сталевий кордон". Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Военнослужащие с помощью аэроразведки зафиксировали построение российских захватчиков посреди поля. Спустя некоторое время по месту расположения врага были нанесены удары.

"Бойцы "Сталевого кордону" зафиксировали построение рашистов и "позаботились", чтобы оно стало последним", – сообщили в ГПСУ.

Напомним, военные из Главного управления разведки Минобороны провели очередную успешную операцию по очищению украинской земли от врага. На левобережье Херсонщины они ликвидировали целое подразделение ракетных войск РФ.

Ранее сообщалось, что путинский режим с каждым днем усиливает внутренний террор, закрывая выезд из страны мужскому населению и ужесточая ответственность за неявку в военкомат, а информация о потерях в армии тщательно зачищается.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы Сил обороны в течение 6 августа отминусовали на фронте около 540 наемников из РФ. Также во время боев и огневых ударов защитники уничтожили 89 единиц вражеской техники и вооружения. С 24 февраля 2022 года на украинской земле нашли свою смерть уже 250 240 военнослужащих армии страны-агрессора.

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