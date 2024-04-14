Защищал Роботино в составе Нацгвардии: на фронте погиб оператор БПЛА из Кривого Рога

На войне в Украине погиб 32-летний защитник Денис Манжос с позывным "Мажор". Жизнь Героя оборвалась 5 апреля в селе Роботино в Запорожской области.

Трагическое известие сообщило издание "Свои. Кривой Рог" со ссылкой на близких погибшего бойца. Отмечается, что "Мажор" являлся оператором БПЛА 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии. Он погиб от удара вражеского дрона-камикадзе по позиции украинских защитников.

Родные воина рассказали, что он был жизнерадостным, сильно верил в победу Украины и больше всего на свете любил свою дочку. С Манжосом простились в Кривом Роге 12 апреля. У него остались жена, дочь и мать.

Напомним, 22 февраля 2024 года на фронте на востоке Украины погибла снайперша из 53 омбр ВСУ Екатерина Шинкаренко (позывной "Виски"). У защитницы остался муж Андрей, а также сын Денис.

Военнослужащая ВСУ погибла при выполнении боевого задания, сдерживая прорыв врага во время отхода Сил обороны из Авдеевки. Украинка получила смертельное ранение в бою на участке Ласточкино – Северное.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В боях за Украину на востоке погиб 38-летний военнослужащий Игорь Бескоровайный из Тернопольщины. Он служил стрелком-гранатометчиком в рядах легендарной бригады "Эдельвейс".

– В боях за Украину в Донецкой области погиб молодой воин из Волыни Максим Устимчук. Защитник, которому было всего 25 лет, пошел на войну вопреки уговорам родных и проблемам со здоровьем.

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