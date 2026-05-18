Защищено более тысячи километров: Федоров показал антидроновую защиту автодорог в прифронтовых регионах. Видео

В прифронтовых регионах Украины уже защитили более 1170 километров логистических маршрутов от атак российских FPV-дронов. Для этого вдоль автодорог обустраивают специальные антидронные конструкции, которые должны обеспечить безопасное передвижение транспорта, эвакуацию раненых и поставки ресурсов на фронт.

Об этом рассказал министр обороны Украины Михаил Федоров. Он показал, как выглядит антидроновая защита дорог у линии фронта.

"Враг активно применяет FPV-дроны для атак на транспорт и логистические маршруты у линии фронта. Именно поэтому Госспецтрансслужба по заданию Минобороны масштабирует антидроновую защиту в прифронтовых регионах", – отметил Федоров.

В прифронтовых областях ускорили строительство защиты

По словам министра, за последние месяцы темпы строительства удалось существенно увеличить. Если в 2025 году обустраивали около 4 километров защиты в сутки, то сейчас этот показатель вырос до 8,5 километра ежедневно.

Только за период с февраля по апрель было обустроено 430 километров антидроновой защиты.

"В целом уже защищено более 1 170 км логистических маршрутов", – сообщил министр.

В Минобороны отмечают, что такие конструкции позволяют поддерживать стабильную логистику даже под постоянной угрозой ударов российских беспилотников.

Речь идет прежде всего о доставке боеприпасов, техники и других ресурсов, а также о безопасной эвакуации раненых военных.

"В современной войне логистика определяет устойчивость фронта. Защищенная логистика — сохранены жизни", — подчеркнул Федоров.

Поврежденные дороги восстанавливают в пяти областях

Отдельным направлением работ остается восстановление поврежденных дорог в прифронтовых регионах.

По словам министра, работы продолжаются в пяти областях Украины.

Сейчас уже восстановлено более 60 километров дорог, а также завершен ремонт трех участков на Запорожском и Харьковском направлениях.

В Минобороны отмечают, что развитие защищенной логистики остается одной из ключевых задач для поддержания обороноспособности страны.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале апреля Федоров сообщал, что Госспецтрансслужба по заданию Минобороны разворачивает антидроновую защиту в прифронтовых регионах. В первую очередь строили более 25 км защиты от вражеских беспилотников на двух стратегически важных направлениях Донецкой области.

