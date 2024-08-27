В школах изменили подход к изучению 'Защиты Украины'. Интервью с военруком о нововведениях и проблемах

Уже с сентября 2024 года военная подготовка в украинских школах будет проходить по новым правилам. Согласно принятому недавно Закону №11092 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании системы начальной общевойсковой подготовки", предмет "Защита Украины" мальчики и девочки будут изучать вместе.

О плюсах и минусах такого нововведения OBOZ.UA рассказал военрук средней общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней №128 города Киева, полковник запаса Военно-воздушных сил Украины Василий Логин.

– Еще весной, комментируя принятие закона в первом чтении, народная избранница Ирина Геращенко заявила, что устраняются дискриминационные нормы по полу, которые существовали еще с советских времен, когда парни только стреляли, а девушки лишь учились медицинскому делу. Это, по вашему мнению, правильное решение?

– Сейчас в рядах ВСУ служат более 50 тысяч женщин. И безусловно, девушки должны уметь делать все то, что и ребята, – иметь навыки стрелковой и тактической подготовки, работы с беспилотниками. И наоборот – ребята должны уметь наложить турникет, предоставить первую медицинскую помощь. Ведь основные потери на фронте происходят именно из-за ранений и быстрой кровопотери. Так что такой подход я только приветствую.

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Но хочу отметить, что никакой дискриминации по гендерному признаку в том, что касается военной подготовки, не существует. У детей в 10-11-х классах – предмет "Защита Украины", на котором девушки овладевают основами медицинских знаний. Кстати, у нас этот предмет преподает учительница биологии (у нее есть медицинское образование), но обычно это школьные медсестры. Так вот, у нас многие ребята посещают уроки медицины, а девочки – наоборот, военное дело. Каждый выбирает то, что ему больше нравится.

– Но теперь, насколько я понимаю, основы медицинских знаний просто включат в общий курс предмета "Защита Украины"?

– Да, скорее всего. Мы сами еще толком не понимаем, что и как будет. На 29 августа назначено совещание военруков школ Днепровского района Киева, там и будем разбираться. Уже есть некоторые рекомендации. Точно известно, что в неделю на предмет будет отводиться по 2 часа. А было – полтора. И что будет переходный период до 2027 года.

В общем я считаю, что однозначно возрастет нагрузка на преподавателей. И при этом каждому ученику будет уделяться меньше внимания. Сейчас в старших классах в среднем по 30 человек. Мальчиков и девочек – примерно поровну. Для того чтобы был "нормальный" эффект от обучения, нужно будет делить класс на две части. А это значит, что придется брать еще одного преподавателя предмета "Защита Украины". Медсестра с этой задачей вряд ли справится.

– То есть придется увеличивать штат преподавателей?

– Да, если мы хотим добиться какого-то эффекта от учебы, штат военруков придется увеличивать вдвое. Полная ставка – 8 тысяч гривен. Вроде бы немного, но если взять в целом по стране, то дополнительная финансовая нагрузка может получиться существенной.

При этом у нас нет нормальной материально-технической базы! В мае состоялось общегородское совещание военруков, на котором выяснилось, что на весь Киев, условно говоря, имеется десять макетов автомата Калашникова, которые можно разбирать и собирать, и десять медицинских турникетов. Огневой подготовкой заниматься негде и не из чего. Тиров в школах также нет. Обещали электронные тиры, но в нашем районе обеспечили ими только 20 школ, а необходимо – 50.

О чем здесь говорить, если даже учебники старые, 2018 года выпуска. Там учтен опыт разве что АТО, да и то поверхностно. Кроме того, в пособиях много не очень нужного – нагрузка по уставам, по строевой подготовке. Одним словом, сейчас не только практическая военная подготовка старшеклассников страдает, но и теоретическая ее часть.

– За годы независимости Украины школьный предмет, посвященный общевойсковой подготовке старшеклассников, неоднократно переименовывался. Зачем?

– Сам задаю себе этот вопрос. В советское время была "Начальная военная подготовка", в 1991 году она превратилась в "Допризывную подготовку". В 2006 году название предмета изменили на "Защиту Отечества", а в 2020-м – на "Защиту Украины".

Нет, ну чем было плохо название "Защита Отечества"?! Читаем статью 65 Конституции: "Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение к ее государственным символам является обязанностью граждан Украины".

– Какие военные дисциплины, по вашему мнению, сейчас самые актуальные? Что еще нужно учить в старших классах?

– Бесспорно, это огневая подготовка, минное дело. Современные методы ведения войны, современная тактика по стандартам НАТО. Медицинская подготовка, БПЛА, системы радиоэлектронной борьбы и т.д.

Но с этим сейчас проблемы. В программе предмета "Защита Украины" изучение принципов работы дронов и системы РЭБ не предусмотрено. Но это актуально и интересно нашей молодежи. Даже если волонтеры помогут и принесут дрон, ты этот беспилотник потрогаешь руками... Но вопрос о проведении соответствующих практических занятий нужно решать на уровне городских администраций и СБУ. И в учебную программу включить. Потому что сейчас к названиям предмета цепляются, но суть не меняется...