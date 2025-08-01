Защитники неба за ночь обезвредили 44 дрона РФ: откуда враг запускал "Шахеды" и сколько произошло попаданий

В ночь на 1 августа, после комбинированного террористического удара накануне, Россия осуществила атаку на Украину с использованием значительно меньшего количества дронов. Защитники неба обезвредили 44 из 72 БПЛА различных типов.

Очередное нападение продолжалось с 21:30 минувших суток, основным направлением были прифронтовые районы и Киевщина. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Откуда РФ запускала "Шахеды" и сколько произошло попаданий

Отмечается, что враг атаковал 72 дронами – ударными типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов – из районов российских городов Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 пятницы противовоздушной обороной сбито/подавлено 44 вражеских БПЛА на севере, юге, востоке и в центре страны.

В то же время в ВС подтвердили попадание 28 дронов в девяти локациях. В частности, враг атаковал прифронтовые территории Харьковской, Донецкой, Днепропетровской областей и Киевщину.

Последствия вражеской атаки

В ночь на 1 августа россияне нанесли серию ударов по Белоцерковскому району Киевщины. В результате атаки в Белой Церкви возникли масштабные пожары на территории гражданских предприятий. К ликвидации последствий привлекали более 100 спасателей и 34 единицы техники ГСЧС, среди которой робототехника.

В Днепропетровской области защитники неба обезвредили три российских дрона. Впрочем, были удары беспилотниками по Синельниковскому району: в Васильковской, Украинской и Николаевской громадах. Пострадала 35-летняя женщина. Также возникло несколько пожаров: горели два фермерских хозяйства, лицей, почта, территория частного домовладения. В Покровской громаде поврежден частный дом, из-под завалов достали двух детей.

По Харьковщине россияне применили не только ударные дроны типа "Герань-2" (российское название иранского Shahed), но и КАБ и три FPV-дрона, в результате чего повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в Харьковском, Купянском и Изюмском районах.

В пределах Черкасской области защитники неба обезвредили шесть БПЛА.

Что предшествовало

В ночь на 31 июля Россия осуществила комбинированную массированную атаку, применив восемь крылатых ракет "Искандер-К" и 309 беспилотников различных типов. Из них силы ПВО обезвредили три ракеты и 288 ударных БПЛА.

Основным направлением удара РФ был Киев. Произошли прямые попадания пяти ракет (одна из них попала по многоэтажке в Святошинском районе) и 21 ударного БПЛА в 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 19 локациях – почти все в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что реактивные дроны типа "Шахед", которые начала применять Россия, отнюдь нельзя назвать неуязвимыми. И хотя "пулеметами такой беспилотник не собьешь", существует много способов его обезвредить.

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