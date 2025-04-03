Защитники неба сбили 28 ударных дронов РФ, пострадали три области – Воздушные силы

Силы обороны в ночь на 3 апреля сбили 28 российских ударных дронов над рядом областей Украины. Еще семь вражеских БПЛА были локационно потеряны без последствий благодаря действию средств радиоэлектронной борьбы.

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Из-за очередной российской атаки пострадали Харьковщина, Донетчина и Днепропетровщина. Детали рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что атака продолжалась с 21:00 минувших суток, враг привлек 39 беспилотников – ударных Shahed и других типов, а также дроны-имитаторы (пуски из Миллерово, Приморско-Ахтарска, Курска).

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Они сбили 28 "Шахедов" и ударных дронов других типов на севере и востоке страны.

Еще семь вражеских беспилотников, которые были имитационными, локационно потеряны (без негативных последствий).

Вечером 2 апреля в течение 40 минут 14 "Шахедов" атаковали Харьков: удары пришлись по пяти локациям в Киевском районе города, повреждения получили жилищный фонд и транспортная инфраструктура. Также враг нанес дроновый удар по Дергачам (предварительно, пострадал человек) и Черкасской Лозовой, где вспыхнул пожар.

Подразделения воздушного командования "Восток" уничтожили 10 российских БПЛА над Днепропетровщиной. В результате атаки в городе Павлоград получили повреждение окна в админздании и двух пятиэтажках; повреждены здания в Межевской громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 апреля Россия впервые с начала 2025 года не применяла "Шахеды" против Украины. Перед этим в последний раз ночь без атак дронов-камикадзе фиксировали 14 октября 2024 года.

Но уже в ночь на 2 апреля агрессор возобновил дроновые атаки, запустив по Украине 74 беспилотника разных типов: из них силы ПВО сбили 41 ударный БПЛА, 20 имитационных были локационно потеряны. В результате атаки пострадали Харьковщина, Донетчина и Одесщина.

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