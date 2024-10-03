Россия ночью запустила по Украине 105 'Шахедов': 78 дронов уничтожены, один улетел в Беларусь

Защитники неба Украины ночью 3 октября обезвредили над рядом регионов 78 российских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Страна-агрессор РФ в целом запустила 105 ударных БПЛА – группами и несколько волн.

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ПВО работала в 15 областях. О результатах отражения атаки сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что во время воздушной тревоги область подверглась вражеской атаке – обошлось без пострадавших. Она поблагодарила силы ПВО неба за их работу.

В пределах Сумской области зенитчики уничтожили семь "Шахедов". На Черкасщине защитники неба сбили 16 дронов : люди не пострадали, в Черкасском районе из-за падения обломков было возгорание, которое ликвидировали.

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