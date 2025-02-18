Россия атаковала Украину 176 дронами: сбиты 103 цели, пострадали четыре области. Фото

В ночь на 18 февраля защитники неба Украины уничтожили над 12 областями 103 российских дрона разных типов. Еще более шести десятков БПЛА были потеряны локационно благодаря противодействию средствами радиоэлектронной борьбы.

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Атака продолжалась с 19:00 минувших суток, из-за нее пострадали Кировоградщина, Харьковщина, Киевщина и Черкасщина. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ, а также в областных военных администрациях.

В частности, агрессор атаковал 176 ударными беспилотниками Shahed и дронами-имитаторами разных типов с шести направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ), временно оккупированный Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Защитники сбили 103 вражеских БПЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. А 67 российских дронов-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).

В городе Долинская на Кировоградщине "Шахед" ударил по многоэтажке: возник пожар в квартире, пострадали женщина с двумя детьми.

Во время вражеской воздушной атаки защитники неба сбили 19 дронов над Сумщиной, по два – над Николаевщиной и Днепропетровщиной.

В пределах Черкасщины уничтожили 26 БПЛА: в Черкасском районе обломками повреждены четыре дома, гараж, автомобиль.

По данным ОВА, в Купянском районе Харьковщины в результате попадания БПЛА "Герань" повреждено складское здание.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 17 февраля подразделения противовоздушной обороны сбили 83 из 147 дронов РФ, еще 59 беспилотников-имитаторов были потеряны локационно. Из-за действий агрессора пострадали город Запорожье, а также Киевщина, Сумщина и Харьковщина.

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