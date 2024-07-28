Защитники Украины с 'теплыми' дронами устроили взрывную ночную охоту на оккупантов. Видео

Украинские воины с тепловизионными дронами атаковали ночью технику российских оккупантов на Покровском направлении. Сбросами из FPVишек они сожгли вражеские авто вместе с водителями.

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Такую охоту на оккупантов устроили бойцы подразделения MURAMASA 109-й отдельной бригады ТрО. Видео опубликовали в своем официальном Telegram-канале.

"Ночная охота на Покровском направлении. Очень вовремя получили теплые дроны сообщества Стерненко. И как видите, дроны на складе у нас не лежат", – подчеркнули защитники.

Они добавили, что благодаря сбросам взрывчатки из FPV-дронов, имеющих тепловизионные камеры, смогли атаковать врага ночью. Один из ударов произошел, когда оккупанты разгружали БК.

Так, было сожжено несколько "Уралов", поражена "буханка". Также под ликвидацию попал оккупант-водитель "Урала", пытавшийся убежать после прилета дрона от соседнего расчета.

"Очень хорошо получилось. Спасибо всем, кто донатил на ночное PEKLO. Вы лучшие!" – подчеркнули бойцы из MURAMASA.

Как сообщал OBOZ.UA, на этой неделе воины 110-й ОМБР им. генерал-хорунжего Марка Безручко сбили очередной российский самолет на Покровском направлении фронта. Это был Су-25, который в паре с другими таким же штурмовиком оккупантов пытался атаковать украинские позиции.

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