Защитники Украины уничтожили штурмовую группу оккупантов на Торецком направлении и захватили пленных. Видео

На Торецком направлении фронта в Донецкой области украинские воины разбили очередную штурмовую группу войск РФ. Нескольких оккупантов были взяты в плен.

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Боевую задачу выполнили бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Видео опубликовано в официальном Telоegram-канале.

В частности, воины специального батальона "Шквал" и 5-го стрелкового батальона бригады во время зачистки населенного пункта взяли в плен трех российских штурмовиков. Остальных оккупантов ликвидировали в бою.

"Далее была не менее сложная задача – эвакуация. Враг непрерывно бил по населенному пункту из артиллерии, хотя знал о присутствии своих солдат в нем", – отметили защитники.

Пленных россиян наши бойцы вывели в безопасное место, перевязали им раны, напоили и накормили. Затем дождались сумерек и вытащили оккупантов из-под ударов их же "товарищей".

"Теперь эта троица поможет нам вернуть украинцев домой", – подчеркнули бойцы 28-й ОМБр.

Как сообщал OBOZ.UA, попавший в плен под Торецком россиянин пожаловался, что командование ВС РФ жесткими методами заставляет их стоять на восторженных позициях и активно применяет заградотряды. Кроме того, российские командиры отдают приказы "добывать" раненых зэков-штурмовиков.

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