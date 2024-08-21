'Перебитые ноги, сломанные руки – это не ранение': пленный оккупант пожаловался на заградотряды и командование. Видео

Пленный российский солдат из Кемеровской области РФ рассказал, что командование оккупантов жесткими методами принуждает их стоять на захваченных позициях и активно применяет заградотряды, чтобы не дать сдаваться в плен защитникам Украины. Кроме того, российские командиры отдают приказы "добивать" раненых зеков-штурмовиков.

Видео дня

Видео рассказа захватчика опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов. Пленный сообщил, что его зовут Максим Александрович Легких ("Лего"), ему 40 лет. Участвовал в боях в районе Торецка на Донетчине.

Родился 2 мая 1984 года, житель поселка Тисуль Тисульского района Кемеровской области.

Звание – рядовой, должность – стрелок, служил в 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде (в/ч 08803), 9-й роте.

По словам оккупанта, командиры отправляют на боевые задание штурмовиков с одной банкой тушенки и бутылкой воды, на которые приходиться выживать неделю.

"Отправляют на боевое задание первый день, дают банку тушенки и полторашку воды. Находишься там неделю. Там, где ни воды нет, ни тушонки. Просишь, чтобы тебе закинули, комбат орет: "Попробуйте сдать позиции, держите оборону", – пожаловался Максим Легких.

Он также рассказал, что оккупантам часто приходиться тяжко на передовой из-за атак украинских дронов.

"Жгут нас птички. Так было не раз. Кричишь по рации... Самое обидное... "Мы горим. – Закапывайтесь, держите оборону". А где закапываться? И мы держим оборону. И сколько пацанов погибло из-за нелепости. Птичка нас сожгла, дом горит. Можно переместиться в другую дислокацию, зачем именно в этом доме сидеть. А он кричит, говорит, если вы сейчас смените место дислокации, я вас сам из минометов разложу", – сказал пленный.

По его словам, 8 августа 2024 году его подразделение получило задание передислоцироваться в новую точку в районе двух заправок в районе Торецка.

"Нас в группе было три человека, мы не хотели идти, потому что все были трехсотые, перебиты либо ноги, либо руки у людей. Нам сказал Остап (комбат) по рации, что, не пойдете, я вас разложу из миномета", – рассказал оккупант.

Тогда, по его словам, он с сослуживцами решил "перебежать дорогу и уйти в зеленку (зеленая зона. – Ред.)".

"И доходя до зеленки, по нам прилетел либо миномет, либо танк. По-любому наши. Вот они все мои ранения на мне, после этого миномета. Пробежали метров сто – по мне прилетела птичка, но птичка, я не могу сказать, чья. Потерял сознание. Очнулся уже в плену у солдат украинской армии. "Татарин" я не знаю куда делся, "Псих" – двухсотый. Я слышал, как он кричал, что сильно... Без вариантов... Скорее всего 200. Темно было, неразбериха", – сказал Максим Легких.

Далее он очнулся уже "возле какого-то террикона", где "все грохотало":

"Встал – ни автомата, ничего не было. Походил, начал искать ваши позиции. И опять пот ерял сознание. Очнулся у ваших".

Захватчик также пожаловался, что их комбат – "жесткий человек", который "не щадит людей, чтобы не покидали позиции".

"Сейчас просто люди хотят, чтобы поскорее это все закончилось, зеков очень много, и хотят штурмовать штаб. В 101-м полку штурмовики многие, тоже пятисотые, хотели сдаться в плен, не выпускали их, везде стояли заградотряды, никто не мог никуда перейти. Я видел, 80 человек не могли выбраться никуда", – сказал он.

Пленный также рассказал, что "раненых не вывозят вообще" с поля боя – только с тяжелыми раненями конечностей:

"Если оторвана конечность – вопросов нет, значит, ты раненый, мы тебя вывезем. Перебитые ноги, сломанные ноги, руки – это не раненые. У тебя конечности на месте. А если там осколок в руке или ноге, это вообще, им это так..."

Более того, Максим Легкий сказал, что был свидетелем того, как один из командиров оккупантов по имени Игорь приказал добить тяжелораненного солдата-зека.

"Когда закреплялись зеки, "Малыш" был серезно ранен, трехсотый, и была команда добить трехсотого, чтобы не кричал. Я это слышал и видел, я просто в шоке, что здесь происходит", – признался пленный.

Как сообщал OBOZ.UA, пленный российский офицер признался, что сам не знает, за что воюет и почему оказался на территории чужого государства. Он пошел в армию ради "стабильной работы", а его семья "просто ждет, чтобы все закончилось".

А в Курской области РФ украинские защитники захватили в плен командира роты одной из бригад морской пехоты оккупантов Андрея Кичева. Он попросил обменять его на пленных воинов "Азова".

Напомним также, украинский рэпер и военный Ярмак случайно встретил среди пленных россиян своего поклонника, который признался, что "уважает" исполнителя. Он провоевал против Украины всего три дня.

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