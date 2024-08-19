'Я вас уважаю': пленник признался, что является фанатом рэпера Ярмака, который служит в Силах обороны. Видео

Украинский певец и военнослужащий Ярмак случайно встретил среди военнопленных оккупантов своего поклонника. Захватчик провоевал против Украины всего три дня.

Видео дня

Видео этой встречи опубликовано на YouTube-канале Yarmak Music. Оккупант попал в плен на Покровском направлении.

"Саша Ярмак? Я вас уважаю. А ваши песни особенно", – заявил российский военный.

Как рассказал сам Ярмак, российского пленника захватили бойцы 35-го полка Национальной гвардии Украины роты оперативного назначения.

Он спросил россиянина, "что он забыл на украинской земле"?

"Заглупил, напился, подписал контракт", – ответил российский 23-летний пленник Владимир.

Он обратился к российским военным с призывом разрывать контракты и выбирать тюрьму, а не идти воевать против Украины.

"Ребята держитесь. Желаю вам всем нрава. Чтобы эта война кончилась, чтобы больше ни один человек из вашего народа не пострадал. Я думаю, что Россия за это поплатится", - сказал оккупант.

Как сообщал OBOZ.UA, во время операции в Курской области РФ украинские защитники берут в плен российских военных "шеренгами и колоннами". Всех их транспортируют в Украину для предстоящих обменов пленными. Например, 14 августа спецназовцы СБУ захватили сразу 102 военных РФ. Среди пойманных солдат путинской армии оказывается немало кадыровцев.

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