Защитники Украины за сутки ликвидировали 660 окупантов, уничтожено шесть танков

Защитники Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов, вторгшихся с оружием на нашу землю. За год и несколько дней войны Силы обороны отправили в ряды "двухсотых" уже 148 130 путинских захватчиков.

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Потери ВС РФ в технике тоже колоссальны. Уточненные данные по ним на 26 февраля сообщил Генеральный штаб ВСУ (чтобы просмотреть инфографику, доскролльте новость до конца).

Накануне украинские воины ликвидировали на разных направлениях фронта 660 российских военнослужащих.

Кроме личного состава, были уничтожены еще семь артиллерийских систем (всего 2380) и семь единиц автомобильной техники и автоцистерн (5242) вражеского войска.

Также бойцы ВСУ сожгли шесть танков (всего 3381) и шесть боевых бронированных машин (6615). В небе сбили два БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 2037) оккупантов.

Список остальной уничтоженной техники ВС РФ за сутки не изменился, на сегодня отминусовано:

– 873 крылатые ракеты;

– 475 РСЗО;

– 299 самолетов;

– 288 вертолетов;

‒ 247 средств ПВО;

‒ 230 единиц спецтехники;

‒ 18 кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, с сентября 2022 года защитники украинского неба уничтожили 650 крылатых ракет, которые РФ запускала по нашим городам. Также Силы обороны обезвредили 610 дронов-камикадзе Shahed-131/136 иранского производства.

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