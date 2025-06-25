'Заставил выйти из комнаты': в Днепре кот, который требовал есть, спас владелицу во время обстрела. Видео

В Днепре кот, который требовал есть, помог спасти жизнь своей хозяйке во время обстрела. Женщина как раз вышла из комнаты, чтобы накормить любимца Басю, когда вдруг раздался взрыв.

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Соответствующие кадры распространили в соцсетях. Во время российского обстрела женщина находилась в своей квартире, когда ее любимец, кот по имени Бася, настойчиво начал требовать еду.

Владелица решила выйти из комнаты, чтобы накормить животное, и именно в этот момент раздался мощный взрыв, который нанес значительные повреждения ее жилью.

Именно благодаря своему коту женщина вовремя покинула опасное помещение и избежала травм, которые могли быть фатальными.

Стоит отметить, что в Днепре возросло количество жертв российского ракетного обстрела гражданской инфраструктуры, который случился во вторник, 24 июня. По состоянию на 14:00 25 июня известно о 19 погибших мирных жителях.

В городе повреждены по меньшей мере 19 школ, 10 детсадов, ПТУ, музыкальная школа. Пострадали три учреждения внешкольного образования и управление соцзащиты, а также 8 медицинских учреждений: больница, амбулатории, стоматологическая поликлиника. Кроме того, повреждены 46 многоэтажек, 41 частный дом, общежития, более сотни авто, заправка, СТО, хозяйственные постройки, торговые павильоны, магазины.

Инфраструктурный объект изуродован и в Самаре. Там погибли два человека, 14 пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 июня Россия атаковала Киев и область ударными дронами, а также ракетами. Разрушениям подверглась жилая застройка в Шевченковском районе, там разрушен жилой дом. Погибли девять жителей столицы и еще 34 человека пострадали, в области - один погибший и семь травмированных.

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