Застрелил двух сослуживцев и скрылся: показательна история военных армии РФ в Украине. Фото

Российская армия на войне в Украине продолжает доказывать свою ничтожную сущность. Во время освобождения Работино в Запорожской области солдат РФ застрелил двух сослуживцев, а третьего ранил.

После совершения двойного убийства он сбежал в неизвестном направлении. Инцидент случился еще 28 сентября, но оккупант не найден до сих пор. Об этом пишет Telegram-канал Досье шпиона.

"На фото – военнослужащий 4-го зенитного ракетного полка 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ (она же – Псковская дивизия) рядовой Браун Даниил Сергеевич. 28 сентября, находясь на позициях близ н.п. Работино, Запорожской области, Браун застрелил двоих своих сослуживцев из служебного АК-74, третьему нанес тяжкие телесные повреждения прикладом автомата (пролом черепа) и скрылся", – говорится в сообщении.

Как указывает автор со ссылкой на слова своего источника, оккупант воевал на данном направлении меньше месяца.

Примечательно, что всего за месяц он успел трижды подать рапорт на отпуск. Причина была уважительная – смерть близкого родственника. Но это не растрогало командиров и военный РФ трижды получил отказ.

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"Командование сочло прошение об отпуске за трусость. Сослуживцы отмечали признаки тяжелой депрессии у военнослужащего", – отметил автор паблика.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в деревне Федорково Ярославской области России убили оккупанта, который на несколько дней вернулся домой в отпуск с преступной войны против Украины. 27-летнего Андрея О. зарубили топором.

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