Затащили в бус люди в военной форме: в Одесской области разгорелся скандал из-за 'упаковки' подростка, делом занялась полиция

Полиция взялась расследовать похищение 14-летнего подростка в Одесской области мужчинами в военной форме. Они схватили парня 2 апреля и затащилив бус, к несовершеннолетнему применяли физическое насилие, а узнав его возраст – высадили в 5-7 км от родного села.

В настоящее время по факту похищения начато уголовное производство, процессуальное руководство осуществляет Белгород-Днестровская военная прокуратура. Об обстоятельствах дела и реакции полиции сообщили издания "Бессарабия INFORM" и "Общественное Одесса".

Производство открыто по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (Незаконное лишение свободы или похищение человека).

"В полиции начали уголовное производство по факту похищения 14-летнего юноши в Одесской области... Речь идет о случае, произошедшем 2 апреля в селе Приозерное Измаильского района. Историю обнародовали в издании "Бессарабия Информ". 14-летнего подростка затянули в бус люди в военной форме. Парень сопротивлялся и к нему применили физическое насилие, на руки надели стяжку... После того, как в машине узнали его возраст, высадили при въезде в другое село", – отметили в "Общественном" со ссылкой на комментарий ГУНП в Одесской области.

Издание "Бессарабия INFORM" пишет, что четверо мужчин в военной форме и с скрытыми масками лицами схватили 14-летнего мальчика и, затолкав в микроавтобус белого цвета, повезли в направлении села Червоный Яр. Поскольку подросток сопротивлялся, к нему применили физическое насилие.

"Когда военные затащили парня в микроавтобус, начали прикладывать дуло автомата к его виску, потом –- ко лбу, потому что он сопротивлялся. А ребенок занимается спортом, поэтому у него сработала реакция самообороны. Он начал выкручиваться, а нападающие его обуздали, нанося удары по спине автоматом. Они его избили и связали руки пластмассовой стяжкой", – цитируют журналисты рассказ начальницы отдела социальной защиты населения Суворовского поселкового совета Оксаны Терзи.

Когда мужчины узнали возраст парня, потребовали подтверждения. Увидев паспорт парня – высадили его с буса, сняли стяжки, и, утверждает издание, попытались запугать, чтобы молчал о случившемся. Потому что они, мол, знают, где живет он и его родные.

Домой парню пришлось возвращаться пешком, он прошел 5-7 км.

"Он был расстроен, его трясло всего. Ребенок был в шоковом состоянии. Он три дня не ел, три ночи не спал. У него поднялась температура, сильно болела спина", – рассказала Терзи.

Подросток пытался скрыть факт похищения, потому что переживал за родных: его с братом-двойняшкой и младшей сестренкой воспитывает бабушка, дети остались круглыми сиротами. Однако в небольшом селе новости разлетаются быстро: учительница парня узнала о белом бусе от женщины, торгующей свечами в церкви и хорошо знающее\й парня в лицо. Учительница немедленно известила об этом директора школы и старосту села. Тогда же вызвали полицию, однако, утверждала Терзи, правоохранители никаких решительных действий не предпринимали.

Ситуация изменилась после того, как представители поселкового совета и бабушка мальчика обратились в Измаильскую окуржную прокуратуру и к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека. Полицейских же, рассказала журналистам Терзи, начать действовать удалось убедить, пообещав всеукраинскую огласку.

"После угрозы о разглашении приехали следователи, эксперты, которые отправились на место происшествия. Пострадавший ребенок прошел медосмотр, но синяков не было, ведь прошло три дня. У него только остались следы от стяжек. Эти военные знали, как бить, потому что все внутренние органы у мальчика болят", – рассказала женщина.

Все показания парня записали на камеру, разыскали очевидцев похищения, пострадавшего пригласили на следственный эксперимент, а в Красном Яру полицейские ищут записи с камер наблюдения.

"Бессарабия INFORM" добавляет, что на данный информации о том, были ли нападающие обычными бандитами, или они, возможно, имеют отношение к ТЦК и СП – нет. Журналисты также обещают следить за ходом расследования.

Напомним, ранее омбудсмен объяснил, могут ли сотрудники ТЦК задерживать людей на улице. Он возразил, что подобные действия входят в компетенцию военкоматов. Согласно действующему ведомству, только полиция "вправе останавливать людей, проверять документы, принимать решения, озвучивать какие-то законные требования".

Тем временем роспропаганда распространила фейк о Житомирском областном ТЦК. Там якобы отказали вдове воина в выплате после гибели мужа. Этот фейк (сделанный, к слову, крайне топорно), подчеркнули в военкомате, является частью информкампании врага по срыву мобилизации в Украине.