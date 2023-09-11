'Завозят налегке, воды и еды вообще нет': оккупант пожаловался на обеспечение армии РФ. Перехват

Армия страны-агрессора России все дальше исчерпывает свои запасы. Оккупантов на войну в Украину отправляют даже без воды.

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Об этом стало известно по перехвату телефонного разговора военного преступника РФ. Аудио опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины в своем Telegram-канале (чтобы прослушать запись, доскролльте до конца страницы).

В беседе военнослужащий РФ рассказывает о проблемах в подразделениях ВС РФ с поставкой продовольственного и медицинского обеспечения.

"Это п*зда, это п*зда. Завозят без ничего. Ну, конечно, воды вообще нет. Еды вообще нет", – сказал оккупант.

И это еще не все. По словам оккупанта, командование отправляет на посты больных военных.

"И люди, бл*дь, там на постах больны все", – добавил россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно российский захватчик пожаловался жене, что ему приходится питаться передовой куриными костями. Оккупант заявил, что им присылают якобы куриную тушенку, которая на самом деле оказывается перемолотой смесью мяса и костей.

Кроме того, в России контрактники пытаются разными способами избегать возможной переброски на передовую в Украине. Больше всего они боятся участвовать в штурмах.

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