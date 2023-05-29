'Здесь плохо совсем': военный РФ жалуется на тяжелую ситуацию на позициях. Перехват

Очередной российский оккупант, которого страна-агрессор отправила воевать в Украину, пожаловался, что у армии РФ на фронте "не все как хорошо", как, вероятно, рассказывают пропагандисты. Он рассказал, что российские войска несут потери, а защитники Украины плотно накрывают их огнем.

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Перехват разговора оккупанта с женой опубликовали на официальном Youtube-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины в понедельник, 29 мая. Во время беседы россиянин признал, что его "ожидания" от ситуации на передовой в Украине совсем не оправдались (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Оккупантов, которых отправляли "взять Киев за три дня", подрываются на минах, получают прилеты из минометов и дронов и испытывают очень подавленное психологическое и моральное состояние.

"Я тебе как есть говорю: никакими иллюзиями тут не пахнет, ничего хорошего в общем. У нас тут коптеры летают, воги сбрасывают... Особенно там дальше, где ребят поселили. И минометы там бьют, и мины.. И наши и не наши, как я понимаю. В основном наши непонятно, где лежат. Тут плохо совсем все. Ну не так уж хорошо.. И всякие случаи разные возможны..Я, конечно, буду аккуратнее тут бегать", – сказал военный РФ.

На вопрос жены, о том, погиб ли кто-то из его отделения, оккупант сказал, что да.

– Ну пока все хорошо у ваших отделений, взводов?

– Ну нет, не хорошо все у нас.

– Ну никто не погиб?

– Погиб.

Ранее российский оккупант, воюющий в Украине, рассказал родителям, что их часть в очередной раз осталась без обеспечения. Еду, сигареты и все прочие необходимые вещи захватчики вынуждены покупать себе за собственные деньги. Кроме того, он пожаловался на большие потери в армии РФ.

Другой оккупант в перехвате посетовал, что его обманом привезли на войну. Мобилизированный признался, что совсем иначе представлял войну в Украине. Однако теперь он столкнулся с реальностью, которая ничего хорошего ему не обещает.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские солдаты в перехваченных разговорах с родными и знакомыми жалуются, что военное командование обещало им большие заработки, но обмануло. Они призывают своих приятелей не ехать на войну в Украину. Кроме того, россияне рассказывают, что по сравнению с Сирией в Украине они попали в настоящий ад.

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