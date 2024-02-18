Зеленский: битва продолжается, должны и дальше быть устойчивыми и достичь целей в войне

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что на этой неделе весь мир переживал за события в украинской Авдеевке, героических бойцов Сил обороны и судьбу украинского государства. Битва все еще продолжается и Украина делает все возможное и невозможное, чтобы преодолеть российское зло и защитить больше жизней.

Об этом глава государства сказал в обращении к украинскому народу и миру в конце 725-го дня войны с Россией. Зеленский подчеркнул, что украинцы не впервые сражаются героически, но впервые в своей истории Украина достигла такой мировой солидарности и поддержки.

"И хотя бывают разные политические настроения в мире, разные вспышки проблем, которые рассредоточивают внимание, мы все равно – все вместе – делаем максимум, чтобы мир был с нами – с Украиной. А значит, чтобы наши воины могли останавливать российских нелюдей и возвращать Украине украинское. Я благодарю всех, кто бьется, кто помогает, кто сохраняет устойчивость и решительность", – отметил президент, поблагодарив всех воинов, а также всех, кто работает на оборону и помогает.

Зеленский напомнил, что прошедшая неделя дала Украине еще два соглашения о долговременном сотрудничестве и поддержке со странами-лидерами. Были подписаны "очень амбициозные" договоры безопасности с Германией и Францией.

"Еще раз спасибо господину канцлеру Шольцу, господину президенту Макрону, всем в наших командах, кто готовил соглашения и зафиксировал именно то, в чем нуждаемся. Оборонная поддержка, общие политические шаги, дальнейшая систематизация отношений между институтами наших государств ради большей безопасности и общей силы. Работаем и с другими нашими партнерами над новыми соглашениями – это будет очень эффективная и разветвленная архитектура гарантий безопасности. Вещи, которые будут служить сдерживанию российской агрессии в будущем и помогать сейчас – сейчас защищать независимость", – отметил Зеленский.

Также глава украинского государства прокомментировал Мюнхенскую конференцию по безопасности и подчеркнул, что эта встреча была очень результативной.

По словам президента, украинский взгляд на мировую повестку дня был поддержан партнерами. Зеленский рассказал, что в рамках конференции провел переговоры с лидерами Дании, Нидерландов, Чехии, Азербайджана, а также встретился с премьер-министром Бангладеш, президентом Гватемалы и американскими партнерами.

"Разговор с президентом Байденом – очень важные акценты, и в частности – об Авдеевке и необходимости продолжения принципиальной и достаточной поддержки Украины. Переговоры с вице-президентом США – очень предметные. Встречи с конгрессменами – представителями обеих партий, обеих палат американского Конгресса. И каждый такой разговор максимально четко подтверждала ключевой смысл: именно Украина может остановить Путина и создать такие условия, чтобы он был наказан за все зло, которое натворил. Но чтобы Украина могла добиться этого успеха – защитить свою землю, своих людей и нашу общую правду, всех в свободном мире , – Украина не должна остаться наедине. Поддержка – важна. Солидарность – важна. Только вместе, в единстве можно победить в этой войне", – подытожил президент.

Он добавил, что украинцы должны и дальше быть устойчивыми и решительными, чтобы достичь наших украинских целей в этой войне.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Зеленский пообещал новые соглашения о гарантиях безопасности нашего государства. По его словам, есть договоренности еще с несколькими странами.

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