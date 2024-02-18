Зеленский: согласовано еще несколько соглашений о гарантиях безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал новые соглашения о гарантиях безопасности для нашего государства. По его словам, есть договоренности еще с несколькими странами.

Об этом глава государства сказал в комментарии украинским СМИ в воскресенье, 18 февраля, передает Укринформ. Когда будут подписаны новые соглашения о безопасности и когда именно, Зеленский не уточнил.

"Три соглашения есть, был разговор еще с несколькими странами. Согласовано еще несколько соглашений, и мы будем наращивать гарантии безопасности", – сказал президент.

Он подчеркнул, что уже подписанные соглашения с Парижем и Берлином являются мощным инструментом поддержки нашего государства, которое почти два года борется с полномасштабным российским вторжением. В частности, о предоставлении пакета помощи от Франции уже есть решение президента Эммануэля Макрона. Детали президент не раскрыл.

"Отдельно есть встречи, на которых мы договорились об оборонных пакетах: артиллерии, снарядах 155 калибра", – добавил Зеленский.

Он напомнил, что десятилетние соглашения о безопасности являются гарантиями безопасности для украинского народа, если агрессия вернется после окончания войны. Кроме того, они включают помощь в восстановлении страны после боевых действий.

Напомним, что 16 февраля Зеленский и президент Франции Эмануэль Макрон подписали соглашение о безопасности между Киевом и Парижем. В тот же день Зеленский подписал документ с гарантиями для нашей страны с канцлером Германии Олафом Шольцем. Также глава немецкого правительства анонсировал новый пакет военной помощи на 1,1 млрд евро.

Соглашение в сфере безопасности с Великобританией было подписано 12 января во время визита в Киев премьера страны Риши Сунака.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин считает, что европейские страны активно обсуждают тему гарантий безопасности для Украины. Но проблема в том, что по-прежнему речь идет об обязательствах, а не гарантиях безопасности, и о партнерах, а не союзниках Украины в войне.

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