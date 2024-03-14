Зеленский: будет еще больше нашего оружия, работники оборонных предприятий нашли способ усилить Украину

Работники оборонных предприятий нашли способ усилить Украину. На поле боя будет еще больше нашего оружия.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем традиционном обращении в четверг, 14 марта. Он поблагодарил всех работников украинского оборонного комплекса.

"Благодарю тех, кто посвятил свою жизнь украинской силе, которые делают наше оружие, которое проявляет себя на фронте, на море, в ударах с воздуха по российской системе войны. Спасибо за украинские снаряды, пушки, за дроны, за наши ракеты, за наши системы РЭБ", – заметил президент.

Он также добавил, что сегодня встречался с работниками одного из таких предприятий – оборонных. Но официально об этом не говорят и во время войны нельзя открыто показывать все, что мы можем.

Отдельно президент Владимир Зеленский в День добровольца поблагодарил каждого и каждую – граждан Украины, которые по зову сердца встали в защиту родной земли от врага. Он отметил их подвиги во время российско-украинской войны, продолжающейся уже десятилетие.

Кроме того, президент рассказал о содержательном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцом, который он провел сегодня. Он отметил, что она была очень предметной и довольно продолжительной.

"Мы скоординировали наши позиции в преддверии встречи в трехстороннем формате Германия – Франция – Польша. Очевидно, что содержание встречи будет во многом об Украине – о нашей общей силе", – отметил президент.

Зеленский также обсудил с Шольцом дальнейшую совместную работу в оборонной сфере: помощь, необходимую и совместное производство оружия.

Ранее Украина заявила, что готова согласиться на условие не поражать цели на территории России ракетами Taurus, если Берлин передаст их. То, что такие обязательства Украина четко выполняет, могут подтвердить страны, уже передавшие украинской армии оружие с подобными ограничительными условиями.

Как сообщал OBOZ.UA, депутат немецкого Бундестага от "Зеленых" Антон Хофрайтер призвал Шольца поддержать британское предложение по Taurus. Он назвал предложенный "кольцевой обмен" возможностью обеспечить Украину дальнобойным оружием.