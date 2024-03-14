Об оружии и вступлении в ЕС: Зеленский поговорил с Шольцем перед встречей лидеров Веймарского треугольника

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Он выразил благодарность за длительную и всестороннюю поддержку Украины и ее отражение в двустороннем договоре безопасности.

Стороны также обсудили дальнейшее политическое, экономическое и оборонное сотрудничество. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Благодарен руководителю правительства и немецкому народу за длительную всестороннюю поддержку Украины и ее фиксацию в двустороннем соглашении о безопасности", – говорится в сообщении.

Президент приветствовал утверждение Европейской комиссией проекта переговорных рамок, отметив успешное выполнение Украиной всех законодательных требований, определенных в Пакете расширения.

Он подчеркнул важность быстрой реакции государств–членов ЕС на этот шаг, что свидетельствует о приверженности курсу вступлению Украины в ЕС.

"Теперь шаг за государствами-членами. Быстрая реакция партнеров продемонстрирует приверженность курсу на вступление Украины в ЕС", – констатировал Зеленский.

Важной темой обсуждения стали вопросы развития оборонного сотрудничества, в том числе на уровне представителей оборонно-промышленного комплекса и локализации оборонного производства в Украине. Зеленский передал приоритетные потребности украинских защитников в военной технике, артиллерии и противовоздушной обороне.

Кроме того, стороны обсудили результаты Конференции по поддержке Украины в Париже и скоординировали позиции перед встречей лидеров Веймарского треугольника в Берлине, которая состоится в пятницу с участием Олафа Шольца, Эммануэля Макрона и Дональда Туска.

Особое внимание собеседники уделили организации Конференции по восстановлению Украины в Берлине в июне и участию Германии в подготовке Глобального саммита мира.

Стоит отметить, что Нижняя палата парламента Германии, Бундестаг, еще раз проголосовала против отправки ракет Taurus Украине. Большинство депутатов проголосовали против инициативы ХДС и ХСС в четверг, 14 марта.

Как известно, в Британии ранее сообщили, что рассматривают возможность передачи Украине дополнительных ракет Storm Shadow в обмен на ракеты Taurus от ФРГ. Лондон не разделяет опасения немецкого канцлера Олафа Шольца, что поставки Taurus могут способствовать эскалации войны, потому как вариант предлагает "кольцевой обмен" ракетами.

Ранее Украина заявила, что готова согласиться на условие не поражать цели на территории России ракетами Taurus, если Берлин передаст их. То, что такие обязательства Украина четко выполняет, могут подтвердить страны, уже передавшие украинской армии оружие с подобными ограничительными условиями.

Как сообщал OBOZ.UA, депутат немецкого Бундестага от "Зеленых" Антон Хофрайтер призвал Шольца поддержать британское предложение по Taurus. Он назвал предложенный "кольцевой обмен" возможностью обеспечить Украину дальнобойным оружием.