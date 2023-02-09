Зеленский: дальнобойное оружие – наш приоритет, Британия нас услышала

Глава украинского государства Владимир Зеленский подчеркнул, что Вооруженным силам Украины необходимо получить от партнеров дальнобойное оружие. Такой вид вооружения для нашего государства сейчас наиболее приоритетен.

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Об этом президент сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Лондоне в среду, 8 февраля. Политик отметил, что Лондон услышал призыв Киева.

По его словам, дальнобойное оружие поможет Силам обороны Украины выгнать российских кафиров из временно захваченных ими украинских территорий.

"Я бы очень хотел, чтобы и другие государства нас услышали. Это нам даст возможность оттеснить врага", – сказал Зеленский.

Политик добавил, что в целом Украина нуждается в множестве разной военной техники, поскольку от нее зависит ситуация на фронте. Зеленский отметил, что российские оккупанты атакуют ракетами объекты критической инфраструктуры, школы и дома, чтобы посеять в нашем государстве хаос.

"Но украинцы не будут никуда бежать, поэтому нам нужно оружие", – подчеркнул президент.

Напомним, что Сунак на брифинге с Зеленским заявил, что Великобритания готова начать обучение украинских летчиков пилотированию боевыми самолетами "Тайфун". Он отметил, что это станет первым шагом к передаче истребителей посредством военной помощи Украине.

Напомним, 8 февраля глава украинского государства прибыл в Великобританию с официальным визитом. В Лондоне он провел встречу с Сунаком и встретился с королем Чарльзом III. Все детали визита – в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский сказал, что российские оккупационные войска не останавливали свое наступление. Он призвал не ждать, когда захватчики "уйдут в наступление" и напомнил, что полномасштабная война в Украине не прекращается уже более 11 месяцев.

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