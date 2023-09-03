Зеленский: есть очень важная договоренность о тренировках во Франции наших пилотов

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Франция присоединилась к подготовке пилотов Сил обороны Украины на современных истребителях F-16. На территории этого государства также будут проходить учения украинских военных.

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Об этом глава государства сказал в видеообращении, опубликованном в воскресенье, 3 сентября. Президент отметил, что авиационной коалиция становится все мощнее (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Есть очень важная договоренность о тренировках во Франции наших пилотов – наша коалиция современных истребителей становится крепче", – отметил Зеленский.

Также он сообщил, что в разговоре с резидентом Франции Эммануэлем Макроном обсудили, какие новые поставки способны помочь воинам украинской армии. Также главы государств обсудили защиту Одесского региона – то, что может сделать Франция для защиты Одессы и области.

Кроме того, Зеленский отметил, что есть договоренности и с другими странами про оборонные пакеты для Украины.

Напомним, в Воздушных Силах ВСУ сообщили, что группа украинских пилотов и инженеров отправилась в Данию для прохождения обучения на истребителях F-16. Командующим ПС ВСУ Николаем Олещуком были отобраны одни из лучших пилотов, которые должны быть первыми, кто овладеет истребителями. Вслед за первой группой Украина рассчитывает отправить остальных пилотов, чтобы максимально охватить учебный процесс.

– Румыния и Нидерланды договорились создать базу для тренировки украинских пилотов на F-16 и соответствующего обслуживания этих истребителей. База будет размещаться в одном из учебных центров на территории Румынии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский сказал, что для формирования мощных ВВС Украине необходимо получить от союзников 160 современных истребителей F-16. Они позволят нашей армии доминировать в воздушном пространстве своего государства.

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