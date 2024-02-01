Зеленский: Европа показала единство и дала сигнал через Атлантику, ждем решений Америки

Европа, приняв решение о выделении Украине 50 миллиардов евро помощи на четыре года, продемонстрировала единство. Это "четкий сигнал через Атлантику" – для США – о том, что Евросоюз берет на себя обязательства, следующий шаг за Вашингтоном.

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Кроме того, это сигнал для Российской Федерации, что Европа выстоит и что "Европу не сломить какими-либо деструктивными волнами", которые придумывают в Кремле. Об этом в вечернем обращении к народу 1 февраля заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский. Соответствующее видео опубликовал YouTube-канал Офиса президента.

Гарант отметил, что решение, принятое 1 февраля на Европейском совете на уровне лидеров, было долгожданным. Оно означает, что у украинцев есть финансовые гарантии для социальной стабильности.

Чтобы достичь этого, "разными каналами и на разных уровнях" работала команда Украины и наши друзья в ЕС.

"Я благодарю всех наших друзей, которые помогали, и, конечно, – всей нашей команде, украинским международникам: правительство, Офис, все, кто был привлечен. С каждым лидером Европы в переговорах я поднимал этот вопрос поддержки Украины. Я благодарен каждой из 27 стран Евросоюза и руководителям европейских институций. Сейчас важно, чтобы распределение этих средств произошло по аналогии с предыдущим форматом поддержки: первые два транша нуждаемся в большей сумме – 18 миллиардов евро в год, а дальше устойчивость государства будет больше", – сообщил президент.

В своем обращении к Европейскому совету он напомнил и о двух других целях года. Это создание соответствующего Фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира, а также подготовка в Швейцарии Глобального саммита мира. Принять участие в последнем Зеленский пригласил всех лидеров европейского сообщества.

Президент прокомментировал и новый обмен пленными, который состоялся днем ранее, 31 января. Украина работает, чтобы вернуть каждого и каждую, подчеркнул он.

"Сейчас все 207 ребят уже в процессе реабилитации и восстановления. Каждому оказывается вся необходимая помощь. Каждый уже в связи с родными. Все семьи, близкие могут посетить", – рассказал глава государства.

Продолжается работа и по гарантиям безопасности. 1 февраля очередной раунд переговоров касательно подготовки соглашения состоялся в Берлине (ФРГ). Зеленский поблагодарил Германию за "прагматичный и в то же время ценностный подход".

"Работаем также и с нашими другими государствами и уже видим, что удается создать очень разветвленную, глубокую систему гарантий безопасности. Во всех сферах, которые критичны для нормальной жизни любой демократической страны. И впереди – много работы по каждому такому соглашению, по реализации. Сейчас Украина этой системой гарантий безопасности может создать новый образец обеспечения защиты государств свободного мира до тех пор, пока они за пределами действенных альянсов безопасности", – отметил президент.

Также Киев определился с позицией по поводу ожидаемых результатов саммита НАТО в Вашингтоне (США) в этом году.

"Подписал сегодня сразу несколько новых указов о награждении наших воинов государственными наградами. 294 военных Вооруженных сил Украины. Разные бригады, разные направления. Но все равно жизненно важны бои. Храбрость, без которой Украина не смогла бы выстоять. Сила, которая обеспечивает Украине независимость и свой путь в этом мире. Должны быть благодарны каждому из наших воинов – всем защитникам и защитницам, всем, кто укрепляет оборону и помогает", – добавил президент.

С 24 февраля 2022 года госнаградами было отмечено 69 945 воинов (по состоянию на 1 февраля 2024-го).

"Все элементы наших Сил обороны и безопасности Украины. Армия. Нацгвардия. СБУ. Нацпол. Государственная пограничная служба. ГСЧС. Наружная разведка. УГО. Госспецсвязи. И, конечно, ГУР. Сегодня, кстати, у ребят очередной точный результат – на море. Эффектное пополнение русского придонного флота. Спасибо!" – поблагодарил Зеленский.

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