Зеленский и Буданов сделали фото возле Ми-8, перегнанного из РФ в Украину

Президент Владимир Зеленский и глава ГУР Кирилл Буданов в День военной разведки Украины сделали фото возле российского вертолета Ми-8. Как известно, этот вертолет был перегнан в Украину в результате операции "Синица".

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Знаковое фото возле вертолета выложили на сайте Офиса президента. Как сообщается, по случаю праздника президент встретился с военнослужащими Главного управления разведки Министерства обороны Украины и вручил высокие государственные награды.

Отметим, что во время операции "Синица" украинская разведка выманила российского пилота Ми-8 АМТШ Максима Кузьминова в Украину и он приземлился на Харьковщине. В ГУР смогли создать для пилота такие условия, чтобы он смог перегнать это воздушное судно с экипажем, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. Во время проведения спецоперации экипаж попытался убежать, однако был уничтожен.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов считает, что приземление российского вертолета Ми-8 на аэродром в Харьковской области – это одна из самых успешных спецопераций ведомства за всю историю Украины.

Напомним, что из-за этого инцидента у оккупантов произошла истерика. Они начали рассказывать о "потере ориентации" экипажа и о том, что вертолет якобы ошибочно приземлился на аэродроме в Украине. Там два члена экипажа якобы были ликвидированы, а командир захвачен в плен.

Ранее сообщалось, что российский пилот Максим Кузьминов получит от Украины 500 тысяч долларов за то, что перегнал в Украину вертолет Ми-8 в рамках спецоперации Главного управления разведки Минобороны. Кроме того, ему будут сделаны новые документы.