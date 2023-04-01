Зеленский и Макрон обсудили оборонное взаимодействие Украины и Франции. Подробности

Президенты Украины Владимир Зеленский и Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор 1 апреля. В ходе продолжавшихся около часа переговоров главы двух государств сконцентрировались на оборонном взаимодействии Украины и Франции и обсудили дальнейшие шаги в реализации украинской "формулы мира".

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Подробности сообщил президент Зеленский в своем Telegram-канале. Он подчеркнул: разговор показался "предметным и результативным".

"В часовом разговоре с Эммануэлем Макроном предметно и результативно обсудили оборонное взаимодействие Украины и Франции. Подробно проинформировал о ситуации на фронте. Остановились на дальнейших шагах по реализации Формулы Мира. Скоординировали действия в контексте ближайших международных мероприятий", – отметил глава государства.

В Елисейском дворце пока заявлений по телефонному разговору между Зеленским и Макроном не делали.

Напомним, Франция была и остается одним из важных союзников нашего государства, оказывающим украинской армии существенную военную помощь. Так, 28 марта стало известно, что эта страна решила удвоить поставку Украине 155-мм снарядов перед контрнаступлением ВСУ. В настоящее время Париж передает Украине около тысячи снарядов ежемесячно.

Более того, по данным СМИ, Франция может передать Украине 40 истребителей Mirage 2000. Издание Intelligence Online со ссылкой на собственные источники сообщило, что французские власти планируют выкупить около 40 истребителей четвертого поколения Mirage 2000-9 у Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и передать их Украине. Среди стран-"доноров" также фигурируют Индонезия и Греция.

Кроме того, сообщалось, что во Франции считают, что Китай может "изменить правила игры" в войне в Украине. Причем, Пекин способен повлиять на конфликт с обеих сторон, убеждены в Елисейском дворце.