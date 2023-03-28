Франция решила удвоить поставки Украине 155-мм снарядов перед контрнаступлением ВСУ: подробности

Франция хочет с конца марта-2023 поставлять Силам обороны Украины не около 1000 снарядов калибра 155-мм на месяц, а вдвое больше. Усиление военной помощи необходимо для успешного контрнаступления защитников страны.

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Соответствующие заявление прозвучали от министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню. В интервью изданию Le Figaro он также сказал, что Украина очень скоро получит обещанную Францией систему противовоздушной обороны SAMP/T.

"Париж поставит наземное оборудование, необходимое для контрнаступления Украины: мы удваиваем поставки 155-миллиметровых снарядов, чтобы с конца марта довести их до 2000 в месяц", – сказал член правительства.

Как известно, 155-мм снаряды используются в частности, во гаубицах Caesar (Франция) и в Pz 2000 (Германия).

Лекорню добавил, что Париж сейчас прорабатывает вопрос "пополнения фонда поддержки Украины, которого хочет президентское большинство в Национальном собрании".

Отметим: ранее Intelligence Online предположил, что Франция якобы может выкупить около 40 истребителей четвертого поколения Mirage 2000-9 у Объединенных Арабских Эмиратов и передать их Украине. Среди стран-доноров также называются Индонезия и Греция.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Война в Украине переходит в более активную фазу, а интенсивность боев растет. В НАТО сообщили, что ВСУ тратят до 7 тысяч снарядов на фронте ежедневно. Российские войска используют еще больше – до 20 тысяч в день.

– Глава МО Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Киев обеспечил системность поставок боеприпасов из стран НАТО. На весь 2023 год заключаются контракты, чтобы армия была обеспечена всем необходимым.

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