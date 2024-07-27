Зеленский: каждый командир должен помнить, что люди – не расходный материал

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские военнослужащие – это не расходный материал. Об этом должен помнить каждый командир наших Сил обороны.

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Силы, знания, умения защитников – это важная ценность для нашего государства. Об этом Зеленский сказал в субботу, 27 июля, выступая на первом ежегодном международном конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью "Воин: жизнь, здоровье, боеспособность".

"Когда мы справедливо говорим о необходимости оружия, не следует забывать, что поддержка и защита наших воинов – это также оружие. Каждый командир должен помнить: люди не расходный материал. Их силы, их знания, их умения – важная ценность для нашего государства", – подчеркнул он.

Гарант отметил, что защита государства – это двустороннее движение. Те, кто защищает нашу страну, должны знать и чувствовать, что Украина их защищает.

"В этом разница между нами и врагом. Россия пренебрегает своими людьми, не борется за их выживание. В то же время Украина должна делать все для защиты жизни, прежде всего, жизни и здоровья своих воинов", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский посетил раненых защитников в одной из столичных больниц. Он вручил им награды.

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