Зеленский: мобилизация увеличилась, но обновление данных не означает отправку на фронт

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мобилизация в стране увеличилась после принятия соответствующего закона. Он также подчеркнул, что обновление военно-учетных данных является обязательным для всех мужчин.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с участниками третьего саммита Украина — Северная Европа. Зеленский подчеркнул, что во время военного положения мобилизация не останавливается, и новый закон, недавно вступивший в силу, внес в этот процесс определенные изменения.

"Мобилизация как шла, так и идет. Правда, скажу вам открыто, после (принятия, – Ред.) этого закона она увеличилась", – рассказал Зеленский.

Президент также отметил, что мужчины военного возраста обязаны обновлять свои данные, но это не означает автоматическую мобилизацию.

"Сегодня регистрация мужчин мобилизационного возраста должна быть обязательной. ... Технологически сегодня есть возможность зарегистрироваться каждому человеку. Это не значит, что этот человек обязательно идет на фронт. Это обязанность каждого из нас, кто мобилизационного возраста – быть зарегистрированным", – отметил он.

Глава государства напомнил, что более 1 млн человек уже обновили свои данные.

Напомним, что через неделю после подписания президентом Зеленским закона о мобилизации осужденных украинские суды начали рассматривать представление пенитенциарной службы об условно-досрочном увольнении. Уже известно о трех тысячах людей, которые изъявили желание защищать страну, и процесс набирает обороты.

Ранее OBOZ.UA сообщал, если обновить данные в приложении "Резерв+", а затем удалить его, информация о военнообязанном все равно останется в реестре. Данные передаются в общую систему, а не просто хранятся на мобильном телефоне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!