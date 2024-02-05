Зеленский: мы не можем позволить России пойти вперед, я никогда не думал сдаться

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может разрешить России пойти вперед. Он также подчеркнул, что никогда не думал сдаваться.

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Об этом украинский лидер сказал в интервью итальянскому телеканалу Rai1. По его мнению, все должны понять, что оккупант не остановится.

"Россия не хочет мира, для них мир означает поражение, они начали публично говорить, что не намерены останавливаться, потому что не выполнили свою задачу. Главная цель Путина – лишить нас независимости, чтобы Украина была частью его империи", – говорит Зеленский.

Президент Украины добавил, что он уверен в победе.

"Я украинец, я люблю и защищаю Украину. Это моя обязанность, нельзя верить в победу зла. Я знаю, что мы победим. Я никогда не думал сдаваться за эти два года войны", – продолжил украинский лидер, с горечью признав , что часть украинцев начинает привыкать к войне

"Это большая ошибка. А если я сделал что-то не так? Да, возможно, я же человек. Но думаю, что было больше шагов вперед", – уверяет он.

Зеленский сравнил военное противостояние на море и суше.

"Морская операция принесла положительные результаты. Россия потеряла много кораблей, и в Черном море нам удалось построить коридор для зерновых, поэтому эта прагматичная часть сделки с последствиями для экономики завершилась положительно", – говорит он.

Относительно ситуации с боями на суше президент Украины отметил, что "Россия имеет одну из крупнейших армий в мире, а нашим военным не хватает боеприпасов".

Однако президент Украины признает важность помощи партнеров в Европе и США.

"Сегодня Украина имеет более сильную армию, оснащенную западными средствами. Мы более опытны. Иногда мы немного устали, иногда, возможно, немного высокомерны, но мы не можем дать России возможность победить", – отмечает он.

Зеленский также заявил, что российская армия уже не способна значительно продвинуться вперед.

"Важно, что нам удалось защитить наше государство. Более четверти территории страны еще находятся под оккупацией, но мы видим, что российская армия не способна значительно продвинуться вперед. Мы их остановили", – сказал президент Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом же интервью глава украинского государства Владимир Зеленский назвал нынешнюю ситуацию на передовой патовой. Он признал, что имелись серьезные задержки в получении Вооруженными силами Украины вооружения от западных партнеров.

Кроме того, Зеленский впервые лично прокомментировал вероятность увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он пояснил, что "думает над этой заменой", однако это касается "всей управленческой группы, ведущей машину страны".

Накануне Зеленский обратился к свободному миру с призывом сохранять максимальную консолидацию и делать все для поражения России. По словам главы государства, мишенью страны-агрессора есть не только Украина и ее независимость.

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