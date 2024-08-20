Зеленский на Днепропетровщине ознакомился с реализацией ветеранской политики. Фото и видео

Президент Владимир Зеленский во время поездки на Днепропетровщину встретился с воинами Сил обороны – ветеранами российско-украинской войны. Глава государства ознакомился с введением в регионе ветеранской политики.

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В частности, речь идет о проектах Титаны.UA, услуге "Я – ветеран", путеводителе ветерана "Пиксель". Подробности сообщили на сайте Офиса президента в понедельник, 19 августа.

Зеленский и начальник Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак обсудили с украинскими воинами-ветеранами самые актуальные для них вопросы, в частности, по протезированию, реабилитации и работе.

Президент подчеркнул, что ветераны должны быть в приоритете трудоустройства на оборонных предприятиях, и поручил заместителям главы ОП проработать это с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности и минобороны.

Как говорится в сообщении, ветераны рассказали Зеленскому о проекте ОВА Титаны.UA. Он был создан, чтобы поддержать защитников и защитниц на пути восстановления после ранения и реализации себя в гражданской жизни.

Амбасадоры инициативы – воины, которые получили тяжелые ранения и восстановились после них. Их представители будут сопровождать ветеранов в каждой громаде области.

"Главное ваше достояние – что все ребята вместе. И есть такой магнит. Молодцы, что вы это организовали. Приятно, когда ветераны возвращаются, и вы можете помочь своим побратимам", – подчеркнул президент.

Кроме проекта Титаны.UA, Днепропетровщина первой в Украине начала реализовывать услугу "Я – ветеран". Во всех отделениях ЦНАП предоставляется более 500 сервисов для ветеранов, членов их семей и членов семей погибших защитников и защитниц.

Также в области создали путеводитель ветерана "Пиксель", где содержится вся необходимая информация по реабилитации, протезированию, обучению, работе, бизнесу, спорту и отдыху.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по ситуации на поле боя. Глава государства отметил, что тяжелые бои продолжаются на Покровском направлении. Также украинские воины держат Торецкую оборону и продолжают операцию в Курской области РФ.

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