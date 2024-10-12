Зеленский: на Донетчине и Запорожье жесткие действия врага, на Курщине держим рубежи

На войне в Украине оккупанты, не прекращая давления на Донбассе, усилили свои штурмовые действия на Запорожье. Но о продвижении врага нет речи, потому что "устойчивость наших подразделений имеет решающее значение".

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Об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении к стране. После его возвращения 12 октября первое, что он сделал, получил доклад Главкома ВСУ Александра Сырского.

"Покровское направление – молодцы. Каждый солдат, каждый сержант, каждый офицер, обеспечивающий защиту наших позиций. В целом Донбасс и Запорожское направление – это очень сложные условия, это жесткие действия врага. Но именно от нашей стойкости все зависит", – отметил президент.

В докладе Сырского речь шла также о Курской операции ВСУ. Там "были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи", передает Зеленский слова Главкома ВСУ.

В свою очередь, вернувшись из-за границы, где у президента было много контактов с лидерами других стран, "за эту неделю были добавлены Украине новые договоренности по оружию".

"И это не только поставки – еще и производство. Каждый зарубежный визит – это всегда разговор об инвестициях в промышленность Украины", – сказал глава государства.

В частности, во Франции Зеленский обсуждал создание совместных украинско-французских производств в нашем государстве.

"На уровне министерств обороны это уже прорабатывается. Уже работает датская модель, когда правительства государств-партнеров привлекают инвестиции в производство оружия, а новую французскую модель мы рассматриваем как возможность привлекать инвестиции в создание именно новых производств", – пояснил президент и добавил, что "это персональная задача для министра обороны и для Минстратегпрома".

Как обычно, отдельно Зеленский поздравил украинских защитников.

"12 бригада спецназначения Нацгвардии и, в частности, старшие солдаты Роман Здебский и Владислав Русенко. 15 бригада оперативного назначения: младший сержант Богдан Петренко и сержанты Юрий Колосовский и Евгений Кузнецов. Также 1-я президентская бригада: младший сержант Владислав Скоробогач и подполковник Владимир Жданов. Спецназначенцы 2-го и 4-го отрядов Центра спецназначения Нацгвардии "Омега" (воюют на Харьковщине и Донецкой области, их имена сейчас называть мы не можем) обеспечивают результат – именно такой, как нужно Украине", – сказал президент.

Также глава государства отметил украинских военных капелланов из разных конфессий, поскольку считает, что "очень важно, чтобы больше представителей церквей и религиозных общин приобщалось к военной службе, было ближе к ребятам на передовой".

Как сообщал OBOZ.UA, находясь в Париже, Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает прекращение боевых действий в обмен на западные гарантии. Это дезинформация от российских СМИ.

Напомним, что Зеленский 11 октября в Берлине провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом. Это была уже четвёртая их встреча в течение текущего года.

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