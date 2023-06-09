Зеленский о последствиях подрыва ГЭС: более чем в 40 населенных пунктах жизнь сломана, Россия должна ответить за преступление

В Херсонской области продолжается эвакуация местных жителей, пострадавших в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Катастрофа сломала жизнь украинцев более чем в 40 населенных пунктах, для сотен тысяч людей во многих городах и селах значительно усложнен доступ к питьевой воде.

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Такие последствия российского теракта сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что больше деталей до сих пор выясняется.

"Россия должна отвечать за это сознательное преступление против людей, природы и жизни как таковой", – убежден президент.

Он отметил, что на всех уровнях власти не останавливается работа над спасением как можно большего количества людей из затопленных районов.

"Эвакуация продолжается. Везде, где можем вытащить людей из зоны затопления, делаем это. ГСЧС, полиция, военные – молодцы! Каждый и каждый, кто привлечен, я хочу вас поблагодарить!" – отметил Зеленский.

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