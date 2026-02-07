Зеленский об атаке РФ: более 400 дронов и 40 ракет, Россия выбрала новые удары вместо дипломатии

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной массированный удар России по энергетическим объектам Украины. Глава государства заявил, что Москва вместо реальной дипломатии отдает предпочтение ракетам и дронам.

Также Зеленский снова обратился к партнерам с просьбой дать ракеты для систем противовоздушной обороны. Об этом президент заявил в своем Telegram-канале.

Реакция на энергетический террор

По словам украинского президента, на объектах, где разрешает ситуация, продолжаются спасательные и ремонтные работы. Зеленский отметил, что во время атаки 7 февраля россияне применили 400 дронов и около 40 ракет разных типов.

"Основная цель – энергосеть, генерация и распределительные подстанции. Есть повреждения в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской областях. В Ривном повреждена многоэтажка. В Ладыжине в Винницкой области дронами ударили по админкорпусу обычного аграрного колледжа. Были также удары в Киевской и Харьковской областях. В некоторых регионах продолжают работать силы ПВО", – сообщил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что каждый день Россия может выбрать настоящую дипломатию, но выбирает новые удары. Зеленский отметил, что в такой ситуации важна реакция всех сторон, которые поддерживают переговоры.

"Важно, чтобы на это реагировали все поддерживающие трехсторонние переговоры. Москву нужно лишить возможности давить на Украину холодом. Для этого нужны ракеты к "петриотам", NASAMS и другим системам. Каждая партия помогает нам пройти эту зиму. Благодарю всех партнеров, кто это понимает и действительно помогает", – заявил президент.

Напомним, в ночь на субботу, 7 февраля, страна-агрессор Россия осуществила очередную комбинированную атаку на Украину. Предварительно запустив десятки ударных БпЛА, она подняла в небо свою стратегическую авиацию и запустила десятки крылатых ракет.

Как писал OBOZ.UA, 7 февраля российская оккупационная армия атаковала Днепропетровскую область. Взрывы раздавались в областном центре и ряде общин, есть пострадавшая.

