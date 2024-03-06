Зеленский об этом не просит: в Белом доме объяснили, почему не отправят военных США в Украину

В Белом доме объяснили, почему Соединенные Штаты Америки не будут отправлять свои войска воевать против российских окупантов в Украине. Об этом не просит президент нашей страны Владимир Зеленский.

Об этом во вторник, 5 марта, на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, Киев просит Вашингтон только о поставках вооружений и боеприпасов для Сил обороны Украины.

Кирби напомнил, что президент США Джо Байден с самого начала полномасштабного вторжения РФ отмечал, что его страна не будет отправлять своих военных в Украину.

"И знаете что? Президент Зеленский об этом и не просит. Он только просит о средствах и возможностях", – говорит чиновник.

Он добавил, что сейчас украинские воины нуждаются в средствах для того, чтобы иметь возможность эффективно держать оборону на передовой. Здесь им нужна помощь США. В частности, речь идет о новом финансировании помощи Украине более 60 миллиардов долларов, которое должен согласовать Конгресс Соединенных Штатов.

Ранее в Белом доме уже отреагировали на обсуждение возможности отправки в Украину военного контингента стран-партнеров, которое началось на встрече чиновников в Париже. Там заверили, что Соединенные Штаты Америки не будут посылать американские войска воевать в Украине – такова позиция президента страны Джо Байдена.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз прокомментировал свое резонансное заявление о возможности размещения западных войск в Украине. Он подчеркнул, что "в ближайшем будущем" французских войск в Украине не будет.

– Тем временем президент Чехии Петр Павел заявил, что страны-партнеры могут законно отправить свои войска на территорию Украины. Однако речь идет не об участии в боях, а о помощи в "небоевом взаимодействии".

– А в 3-й ОШБр сказали, где в Украине можно задействовать иностранные войска. Лучший вариант – взять с их помощью под контроль беларускую границу.

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