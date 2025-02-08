Зеленский объяснил, почему прекращение огня без деоккупации захваченных территорий выгодно только России

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что прекращение огня без возвращения захваченных Россией территорий может быть выгодно только для России. По его словам, подобная "заморозка войны" позволит Кремлю использовать ресурсы Украины для наращивания военной силы, что создаст угрозу нового наступления в будущем.

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Об этом глава государства рассказал в интервью Reuters. Зеленский подчеркнул, что без деоккупации территорий у России будет возможность получать значительные прибыли на украинских природных ресурсах, что позволит ей восстановить экономику и укрепить армию для дальнейшего наступления.

"Просто сисфайр (прекращение огня – ред.) – это значит дать паузу, пусть он разрабатывает, зарабатывает эти триллионы. Он (российский диктатор Владимир Путин, – ред.) будет зарабатывать деньги, потом поднимет свою экономику, поднимет свою армию и снова пойдет войной", - подчеркнул он.

Он также отметил, что Украина готова открыть доступ к своим полезным ископаемым для совместной разработки из США, но только после деоккупации и получения надежных гарантий безопасности.

"Нам нужно защитить себя, свое государство. Мы готовы открыть инвестирование и зарабатывать вместе, если вы поможете нам с защитой. Усилите санкции, можно оттолкнуть Путина – и мы вместе будем разрабатывать наши полезные ископаемые", – сказал президент.

Зеленский добавил, что для этого Украина намерена обсуждать условия сотрудничества с американской администрацией в ближайшие недели.

Следует отметить, что Россия на оккупированных территориях захватила полезные ископаемые и редкоземельные металлы на триллионы долларов. В то же время, Украина все еще остается на первом месте по запасам месторождений урана и титана.

Напомним, накануне Трамп заявил, что ожидает получить от Украины доступ к ее "редкоземельным металлам", используемым в электронике, "и другим вещам" в обмен на продление американской помощи. По словам президента Соединенных Штатов, он хочет от Киева "гарантий" и стремится заключить соответствующее соглашение.

Президент Владимир Зеленский назвал справедливым требование американского коллеги Дональда Трампа получить доступ к редкоземельным металлам Украины в обмен на военную помощь США. Глава украинского государства рассказал, что это условие предусмотрено Планом победы, и он уже обсуждал его с Трампом во время личной встречи в сентябре.

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