Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по дому в Запорожье: нужно больше решительности мира, чтобы победить террор

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на прицельный удар войск РФ по жилой многоэтажке в Запорожье. Он отметил, что государство-террорист стремится уничтожить украинские города и украинцев.

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Этот теракт должен усилить единство и решительность мира для скорейшей победы над российским террором. Об этом Зеленский написал в своем Twitter.

"Запорожье. Просто сейчас российская ракета попала в многоэтажный дом. Россия со зверской жестокостью обстреливает город. Попадания по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети. Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей", – подчеркнул украинский президент.

Зеленский также опубликовал видео, на котором видно прямое попадание российской ракеты в жилую многоэтажку.

Это преступление РФ, убежден глава государства, не может остаться безнаказанным.

"Это не должно стать "просто обычным днем" в Украине, где-либо еще в Европе или мире. Надо больше единства и решительности мира, чтобы быстрее победить российский террор и защитить жизни", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, после 11 часов дня 22 марта российские оккупанты ударили по многоэтажкам в Запорожье. Две ракеты прицельно прилетели по жилому 9-этажному дому. К 13:30 известно о 18 пострадавших мирных жителях. Среди них двое детей. Четверо пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, еще семеро – в среднем.

К 14:00 стало известно о гибели одного мирного жителя. Число пострадавших возросло до 25 человек.