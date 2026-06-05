Зеленский отреагировал на удар РФ по заводу 'Яготинское для детей' и обратился к партнерам. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по Броварскому району Киевской области, в результате которого пострадал молокозавод "Яготинское для детей". Глава государства заявил, что российское вероломство пополнилось очередной "победой" против детей.

Видео дня

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Там продолжаются спасательные работы несмотря на то, что огонь уже потушили.

Что сказал президент

По словам главы государства, в результате атаки четыре человека погибли, еще семеро получили ранения.

"Перечень очередных "побед" России за несколько дней пополнился заводом "Яготинское для детей", который производил детское питание. На Киевщине продолжаются спасательные работы на месте этого удара – подразделения ГСЧС уже ликвидировали пожар", – сказал он.

Кроме того, по словам главы государства, среди этого перечня – продовольственные склады и почтовый сервис в Днепропетровской области, машина скорой в Херсоне, здание школы в Сумской области, портовая инфраструктура в Одесской области, обычные жилые дома и здание амбулатории в Харьковской области.

"Россия продолжает свою войну против жизни, и каждый, кто нам помогает, действительно стоит на ее защите. Каждый пакет поддержки с антибаллистикой, каждая наша общая договоренность о производстве оружия, все шаги мира в санкциях против России – все это помогает защищать жизни людей", – резюмировал глава государства.

Напомним, ранее стало известно, что российские войска ударили дронами и артиллерией по нескольким районам Днепропетровской области. В результате атаки погибли женщина и мужчина, есть также пострадавшие, били оккупанты по жилым домам, предприятию, АЗС и автомобилям.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью Россия атаковала Украину двумя управляемыми авиационными ракетами и 216 БПЛА. Силы обороны обезвредили почти 200 целей. Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях. Управляемые авиационные ракеты не достигли своих целей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!