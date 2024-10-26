Зеленский подписал закон, разрешающий иностранцам становиться офицерами ВСУ

Законопроект №12023, регулирующий порядок прохождения военной службы в ВСУ по контракту иностранцами, 25 октября был возвращен в Верховную Раду уже с подписью президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом, согласно новому закону, в украинской армии могут служить не только иностранные солдаты и сержанты, но и офицеры.

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Информация о подписании законопроекта №12023 появилась на его карточке в Верховной Раде. Законопроект был принят депутатами еще 10 октября, а 15 числа его подписал спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

Напомним, что законопроект был внесен в Верховную Раду еще в сентябре, причем он был определен парламентом как безотлагательный. Но первое рассмотрение документа было перенесено. В октябре при голосовании проект закона поддержали 276 депутатов.

В пояснительной записке к законопроекту № 12023 говорится, что необходимость усовершенствования законодательства возникла из-за сложной оперативной обстановки, которая сложилась на линии боевого столкновения.

Ситуация требует значительного увеличения численности боевого состава ВСУ и других военных формирований как путем проведения дополнительных мероприятий мобилизации, так и за счет привлечения в добровольном порядке на военную службу по контракту всех желающих, имеющих соответствующие военно-учетные специальности и боевой опыт, включая иностранцев и лиц без гражданства.

Реализация этого закона урегулирует вопрос о возможности прохождения иностранцами и лицами без гражданства военной службы на должностях офицерского состава в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины.

Ранее сообщалось, что в Украине оба способа вступления на службу – по контракту и мобилизации – имеют ряд особенностей во время военного положения. При этом мобилизованные также пользуются правами и льготами, имеют такие же возможности, как и военнослужащие контрактной формы: обеспечение, повышение в звании, карьерный рост и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве обороны Украины отрицают остановку бронирования работников предприятий от мобилизации. В то же время в Украине проведут аудит критических предприятий, получивших такой статус от органов местного самоуправления.

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