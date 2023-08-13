Зеленский показал фото героев, которые делают все, чтобы РФ больше никогда не несла зло в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новую серию фото борьбы украинских защитников с агрессором. Он подчеркнул, что уничтожение российских террористов гарантирует, что Россия больше никогда не сможет принести зло украинцам.

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Соответствующие кадры президент обнародовал 13 августа в официальном Telegram-канале. На опубликованных фото зафиксированы моменты боевой работы воинов Вооруженных сил Украины на фронте (чтобы посмотреть все снимки, доскролльте до конца новости).

"Защита от террора – это уничтожение террористов. И это гарантирование того, что российское государство-зло больше никогда не сможет принести зло в Украину", – говорится в сообщении.

Отметим, накануне Зеленский заявил, что альтернативы миру в Украине нет, а агрессия проиграет. Он также поблагодарил партнеров за помощь ВСУ и предоставление оборудования для саперов.

Фото: Slava Ratynski, Erçin Ertürk, Serhii Korovainyi, Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova, Héctor Adolfo Quintanar Pérez, Alex Babenko, Dmytro Smolyenko.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Окупанты под огнем ВСУ сбежали из Урожайного Донецкой области. Соответствующие кадры появились в сети, об успехах ВСУ также свидетельствует карта боевых действий от DeepState. При этом пропагандисты Москвы жалуются, что у захватчиков сложилась "тревожная ситуация".

– По данным Генштаба ВСУ, оккупанты предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного. Из авиации защитники ударили по скоплению живой силы и техники врага, нанеся ему новые потери.

– Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, что оккупанты выстроили три линии обороны на временно оккупированных территориях, на некоторых участках фронта ВСУ уже преодолели первую и очень плотно приблизились ко второй.

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