Зеленский показал шевроны, полученные от воинов ВСУ во время поездки на Запорожье, и поблагодарил защитников. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский показал фото шевронов, полученных от защитников страны во время рабочей поездки на Запорожье. Он поблагодарил воинов за уничтожение окупантов и отметил, что встретиться с Героями было для него честью.

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Соответствующие кадры Зеленский обнародовал в официальном Telegram-канале. "Горжусь всеми нашими защитниками и защитницами! Всеми, кто уничтожает оккупантов, спасает жизнь украинцев и приближает нашу главную цель – победу в этой войне за свободу и независимость для всей Украины. Для меня было честью встретиться с воинами во время поездки в Запорожскую область и получить шевроны Героев", – говорится в сообщении.

Президент добавил, что 46-я отдельная аэромобильная бригада Вооруженных сил Украины мощно уничтожала врага на Херсонском и Бахмутском направлениях, а сейчас результативно воюет на Ореховском.

Также на этом направлении мощно сражаются воины 117-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщил Зеленский.

"Штурмовой батальон "Скала" принимал участие в освобождении города Изюма. После деоккупации Харьковщины воины батальона продолжили уничтожать оккупантов на Бахмутском направлении. Медики Запорожского военного госпиталя ежедневно спасают наших воинов. Спасибо вам за каждую сохраненную жизнь!" – заявил глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 15 августа Зеленский посетил командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ, защищающего Украину на Мелитопольском направлении, и вручил воинам награды.

– По итогам поездки президент поблагодарил каждого, кто вносит свой вклад в оборону страны: военных, волонтеров и простых украинцев.

– Также Зеленский отметил успехи украинских воинов на Донбассе. "Сражаться ради Украины и получать результат – самая высокая честь!" – заявил он.

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