Зеленский посетит Румынию на следующей неделе со специальным визитом – румынские СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе прибудет с визитом в Румынию. Это будет первая поездка украинского лидера в эту страну с начала полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщило румынское издание Digi24, ссылаясь на информацию собственных источников. Отмечается, что речь идет о специальном визите президента Украины в Румынию.

Точная дата визита не названа. Однако, как отмечает издание, известно, что Владимир Зеленский встретится с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

"Как всегда, когда речь идет об украинских чиновниках, мы избегаем обнародования данных именно потому, что знаем, насколько они осторожны с точки зрения безопасности, особенно на столь высоком уровне. Что мы можем сказать и знать точно, так это то, что визит президента Зеленского не является частью тура. Это специальный визит, только в Румынию, где он встретится с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и другими официальными лицами страны", – говорится в сообщении.

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Издание отмечает, что этот визит заранее анонсировал премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью Digi24. Он сообщил, что президент Зеленский в скором времени приедет в Румынию.

Иоганнис и Зеленский встречались 5 октября в испанской Гранаде на саммите Европейского политического сообщества, а также на предыдущем саммите в июне во время двусторонней встречи в Кишиневе.

Издание отмечает, что Украину также посетит в ближайшее время премьер-министр и некоторые министры Румынии. В Киеве они встретятся с представителями украинского правительства, "чтобы наладить как можно больше точек сотрудничества". Речь идет о безопасности, а также энергетике, сельском хозяйстве и многих других проблемах, которые нужно решить между двумя странами.

Напомним, после инцидентов с падением частей российских дронов, атаковавших портовую инфраструктуру Измаила и Рени Одесской области, Румыния решила переместить систему ПВО ближе к населенным пунктам на берегу Дуная на границе с Украиной. Также в районе увеличивается количество военных наблюдательных пунктов и патрулей.

Как сообщал OBOZREVATE, в МИД Румынии признали, что война в Украине затронула и их страну после нескольких случаев падения обломков российских дронов на румынской территории.

В то же время Столтенберг объяснил отсутствие реакции НАТО на падение Shahed в Румынии тем, что Альянс "не имеет признаков, что это было преднамеренной атакой".