Зеленский предупредил страны Азии о дружбе с Россией: если будете противиться стать частью РФ – вас будут ждать смерти и война

Президент Украины Владимир Зеленский сделал предостережение для народов Азии, касающееся дружбы со страной-агрессором РФ. По словам главы украинского государства, за сопротивление принуждению стать частью России ждут смерти и война.

Соответствующее заявление Зеленский сделал во время интервью журналистам из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, которое состоялось 24 мая в разрушенной российским ударом типографии в Харькове. Видео беседы опубликовал в воскресенье Офис президента Украины.

В частности, Зеленский ответил на вопрос, почему он позвал представителей прессы из стран Центральной Азии.

"Я считаю, что важно, чтобы вы получили информацию, своими глазами все увидели, чтобы никто не продвигал свои нарративы, российсские нарративы. И я не хочу ничего вам говорить информационного, я хочу, чтобы вы все это увидели, сами посмотрели, поездили", – сказал он.

Президент добавил: для него очень важно, чтобы в странах Центральной Азии "люди видели реальные последствия войны, то, что приносит "русский мир" и что он однозначно будет пытаться принести" на их территорию.

"Я ни в коем случае не хочу никого пугать, мне кажется, что тот, кто информирован и предупрежден, он более сильный. И поэтому я считаю, что все, что они делают и говорят, например, что мы "дружим с Казахстаном, Узбекистаном, это наши братья и т.д." – это все ложь. Поверьте, что это все произойдет за одну секунду: сначала оккупация чего-то, особенно там, где есть русские, где есть за что зацепиться", – предупредил Зеленский.

По его словам, за отказ становиться частью "русского мира" неминуемо ожидает агрессия Москвы.

"Я не к тому, что должны быть гонения на те или иные меньшинства или сообщества, которые есть на территории ваших стран. Но все закончится тем, что им нужна просто причина. Затем оккупация какого-то района. Скажут, что мы просто как бы успокаиваем, мы просто помогаем, а конец понятен. Если ваши люди, вы, будете сопротивляться стать частью России, вас неминуемо ждет полномасштабное вторжение, и, конечно же, ждут смерти и война", – сказал украинский лидер.

Киев считает, что под ударом прежде всего страны Балтии: Эстония, Литва, Латвия, о чем уже говорил всем партнерам. На этих странах можно попробовать проверить реакцию НАТО на вторжение или незаконное пересечение границы, говорит Зеленский.

"Вчера-позавчера, мне кажется, это уже произошло, они отодвигали буи, было пересечение морских границ. Реакции никакой не было, соответственно, потому что страны НАТО очень-очень осторожны. А России это и надо – показать силу. Мы получаем информацию о том, что среди их приоритетов балтийские страны, Молдова, Казахстан – это самые близкие цели РФ", – предостерег президент Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом же интервью Зеленский заявил, что из-за жестоких ударов РФ у большинства украинцев появилась ненависть ко всему российскому. По словам президента, даже разговаривать на русском языке многим стало тяжело.

Он также сообщил, что РФ собирает на границе новую группировку войск к северо-западу от Харькова и готовит наступление.