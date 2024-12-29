Зеленский призвал мир остановить Россию 'общей силой': террор не прекращается даже в ночь Рождества

Армия страны-агрессора России за неделю запустила по Украине более 370 ударных дронов, около 280 КАБов и 80 ракет разных типов. Даже Рождество Христово не остановило оккупантов от совершения массированной воздушной атаки.

Видео дня

Об этом в воскресенье, 29 декабря, заявил президент Владимир Зеленский. В официальном Telegram-канале он также обнародовал видео последствий ударов РФ по городам Украины.

"Наши города и громады находятся под постоянными российскими обстрелами. Даже в рождественскую ночь террористы устроили массированную воздушную атаку", – говорится в сообщении.

Всего в течение нынешней недели Россия применила более 370 ударных БПЛА, около 280 управляемых авиабомб и 80 различных ракет, информировал Зеленский.

"Такой террор можно остановить только общей силой. Я благодарен защитникам и защитницам, которые спасают наших людей от ежедневных атак, и партнерам, понимающим важность своевременного предоставления средств ПВО для защиты жизней и приближения справедливого и честного мира", – заявил глава государства.

Дополняется...