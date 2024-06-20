Зеленский провел Ставку по энергобезопасности: какие решения приняты

Президент Украины Владимир Зеленский 20 июня провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На этот раз он был посвящен энергетической безопасности.

Видео дня

В официальном Telegram-канале Зеленский обнародовал видео с заседания и рассказал о его содержании. "Провел Ставку, посвященную единой теме – энергетической безопасности", – заявил глава государства.

По словам Зеленского, на заседании заслушали доклады премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра энергетики Германа Галущенко, главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева и командующего Воздушными силами Николая Олещука.

Решением Ставки Кабинета министров поручено упростить для населения условия установки солнечных панелей и аккумуляторов – с налоговыми и таможенными льготами, специальными кредитными программами, рассказал президент.

"Также ожидаю от правительства стратегии развития возобновляемой энергетики и распределенной генерации на уровне государства. Все общественные и административные здания должны быть оборудованы энергосберегающими технологиями. Солнечные панели, смартсчетчики и установки хранения энергии как можно скорее должны появиться в каждой школе, в каждой школе. военным администрациям поручили проконтролировать это на местном уровне", – заявил Зеленский.

Он также отметил, что сейчас идет активная подготовка к следующему отопительному сезону:

"Восстанавливаем то, что можно восстановить, строим комплексную защиту по инженерным сооружениям, системам РЭБ и ПВО. Работаем с партнерами над дополнительными системами Patriot. Делаем все, чтобы российские попытки шантажировать теплом и светом провалились".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 июня РФ в очередной раз массированно атаковала энергетическую инфраструктуру Украины.

В частности, удару подверглась ТЭС ДТЭК, там ранены трое работников. Станция была приостановлена, оккупанты атаковали ее уже около пяти раз, и компании снова нужно с нуля начинать ремонты, рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Кроме того, о поражении объекта критической инфраструктуры сообщали на Винниччине.

Также враг нанес массированный удар по Днепропетровщине, там есть повреждение гражданской инфраструктуры. Ранения получили три человека.

В Киеве отключение света 20 июня происходит с 03:00 до 23:59. Энергетики призвали экономно потреблять электроэнергию и не включать все приборы сразу.

В пятницу, 21 июня графики отключений света в Украине, предварительно, будут действовать весь день. С 00:00 до 06:00 и с 13:00 до 23:00 ожидаются ужесточенные графики, когда отключений может быть больше.

Напомним, есть аварийный и плановый режимы отключения электроэнергии. Графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением. Именно такие графики будут действовать 21 июня по всей Украине.

Жители Киева могут получать предупреждения об отключения в приложении "Киев Цифровой", зарегистрировав свой адрес в системе.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее констатировал: полностью отказаться от отключений света Украине удастся нескоро.

А директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что состояние энергетической системы Украины оценивается как 3 из 12. По его словам, без возврата Запорожской томной станции отключения света будут действовать еще две зимы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!