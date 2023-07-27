Зеленский провел выездную Ставку в Днепре: говорили о ситуации на фронте, обеспечении войск и ПВО

В четверг, 27 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел выездную Ставку Верховного Главнокомандующего в Днепре, в зоне ответственности ОВСУ "Таврия". Участники заседания обсудили ситуацию на фронте, ход наступательных и оборонительных действий.

Видео дня

Кроме того, пристальное внимание было уделено обеспечению войск боеприпасами и результативности использования имеющихся систем ПВО. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

По его словам, были заслушаны доклады Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующих оперативными направлениями Александра Тарнавского и Александра Сырского, начальника ГУР МО Кирилла Буданова, заместителя министра обороны Ростислава Замлинского и командующего силами логистики Олега Гуляка.

Также об эффективности существующих систем ПВО и усилении воздушного щита с учетом будущих поступлений отчитался командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Подытоживая, Зеленский добавил, что сейчас подходит к концу всеобъемлющая проверка ТЦК. По ее результатам, одиннадцать областей – на особом контроле.

Напомним: накануне Зеленский провел селекторное совещание, по итогам которого сообщил, что противовоздушная оборона нашей страны будет усилена. Дополнительные системы направят туда, где они сейчас больше всего нужны, указал глава государства.

Доклад представил и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Он проинформировал о наступательных и оборонных действиях по всей линии столкновения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине. Согласно предложению главы государства, они продлятся еще не менее 90 суток, до 15 ноября 2023 года;

– также президент рассказал о потенциале "Армии дронов". Он заявил, что хорошие новости на этот счет будут чаще.