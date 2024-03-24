Зеленский: Путин не имеет права выиграть, он должен потерять возможность ломать жизни других

Прошедшая неделя была очень результативной в плане международных отношений. Главное сейчас – не уставать и не терять веру в Украину, ведь российский диктатор Владимир Путин, враг человеческих жизней, не имеет права выиграть.

Об этом в вечернем обращении к украинцам 24 марта заявил президент Украины Владимир Путин. Он подчеркнул, что лидер Кремля должен потерять возможность ломать жизнь других.

"И только это может стать основой общей безопасности – наших людей, всех европейцев, всего мира. Спасибо всем, кто с Украиной!" – отметил глава государства.

Украинский лидер сообщил, что прошедшая неделя дала много результатов в отношениях с партнерами.

"Евросоюз – решение о Фонде помощи Украине объемом 5 миллиардов евро. Это существенно поддержит нашу защиту. Есть также и новый транш макрофина от Евросоюза – 4,5 миллиарда евро. МВФ – есть решение о новом транше, почти 900 миллионов долларов. Канада – есть 2 миллиарда канадских долларов макрофина, прямой бюджетной поддержки", – рассказал Зеленский.

Также он отметил хорошие результаты пакетов оборонной поддержки, которые партнеры уже передали нашему государству, а также объявили новые. Речь идет об артиллерии, дронах, бронетехнике.

Кроме того, президент провел разговор с премьер-министром Испании Санчесом. Говорили о ПВО для Украины, взаимодействии государств на двустороннем уровне и в европейских институциях.

"Я благодарен Испании за неизменную поддержку и неизменную нашу общую уверенность, что жизнь обязательно должна победить", – отметил Зеленский.

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