Зеленский: Путин сам катастрофа, он должен просить пощады

Мировые лидеры не один час вели переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Они пытались предотвратить войну в Украине, но диктатор выбрал катастрофу.

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Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что сейчас весь мир понимает то, что ощущают украинцы (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мировые лидеры провели часы в разговорах с Путиным, чтобы предотвратить эту катастрофу. Но Путин выбрал катастрофу. Он один. И сейчас все понимают то, что понимаем мы. Путин и есть катастрофа. Путин и есть агрессия. Он не хочет для себя и своего народа другого. Его формулой стала смерть. Как с ней говорить?" – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что тот, кто принес смерть, стал на путь геноцида, тот, кто хочет уничтожить нас и Европу, "должен просить пощады.

"И тогда будет наш ответ – трибунал", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 13 мая украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Италию с официальным визитом. Поздно вечером он отправился из Рима в Берлин. 14 мая глава нашего государства провел ряд встреч уже в Германии.

– В частности, он поговорил с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Олафом Шольцем.

– СМИ пишут, что после дня, проведенного в Германии, Зеленский якобы отправился в следующую страну – Францию.

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